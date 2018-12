Potrebbe essere lì da circa 3000 anni lo scheletro ritrovato a Breno, in Val Camonica, nel Bresciano, in un angolo di piazza Mercato, durante una serie di scavi in corso. Secondo una prima ipotesi risalirebbe dunque all'età del Ferro: lo scheletro è stato ripulito e catalogato e verrà portato nei laboratori della Sovrintendenza come già accaduto in passato per tutti gli oggetti ritrovati durante i lavori di questo tipo. Non si tratterebbe infatti di un reperto di elevata rilevanza archeologica e per questo non vi è la necessità di esporlo, almeno stando a quanto dichiarato dagli esperti.

I lavori per la costruzione del parcheggio sotterraneo

Un ritrovamento che segue quello di tanti altri avvenuti nelle scorse settimane, da quando sono iniziati i lavori della nuova piazza Generale Ronchi e del parcheggio sottostante: un'opera di circa 13000 metri quadrati con un investimento di più di un milione di euro. Nelle scorse settimane sono stati repertati infatti vari pezzi di muro, un selciato di strada e vari altri oggetti risalenti all'età del Bronzo. Ritrovamenti che hanno dunque rallentato i lavori, come sottolineato dal Comune che assicura però la chiusura entro di tutto e la consegna del parcheggio entroluglio 2019, quindi con tre mesi di ritardo rispetto a quanto preventivato inizialmente.