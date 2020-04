Ha lottato per un mese nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, affidata alle cure di medici e infermieri che hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma non ce l'hanno fatta. Alessandra Maria Averara, morta a 37 anni dopo aver contratto il coronavirus, è una delle vittime più giovani dell'epidemia. La sua perdita è una tragedia che ha sconvolto la sua famiglia, gli amici e tutta la comunità di Brembate Sopra, in provincia di Bergamo.

Lutto a Brembate per Alessandra Averara, uccisa dal virus a 37 anni

La vita della famiglia è stata sconvolta dalla pandemia, come quella di molte altre della provincia di Bergamo e della Lombardia. Insieme ad Alessandra si sono ammalati anche il padre e il fratello. La giovane, che soffriva di Lupus, una malattia cronica autoimmune, era entrata in Pronto soccorso il 10 marzo ed era stata subito intubata. Le sue condizioni sono peggiorate e un mese dopo la sua situazione era disperata. Per lei, i medici hanno fatto qualcosa di unico.

Il "regalo" dei medici: la mamma e il fratello hanno potuto salutarla per l'ultima volta

A differenza di migliaia di altre persone portate via dal covid-19, Alessandra non era sola nelle ultime ore di vita. Il personale dell'ospedale ha infatti permesso alla madre Anna e al fratello Manuel di farle visita un'ultima volta e dirle addio, prendendo tutte le precauzioni necessarie. È avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 17 aprile. Poche ore dopo Alessandra è venuta a mancare. È stata la sua famiglia a raccontare al Corriere della Sera e a L'Eco di Bergamo il "regalo" ricevuto. "Ho avuto la grazia di poterle stringere la mano, parlarle, darle una carezza e l’ultimo saluto", ha detto la mamma di Alessandra.

L'annuncio del parroco: Che Alessandra vegli su di noi

La notizia della tragica scomparsa è stata comunicata da Don Giacomo Ubbiali , parroco di Brembate di Sopra. "Non aggiorno l'elenco defunti se non tra qualche giorno, ma vi chiedo di pregare per Averara Maria Alessandra, 37 anni, di Brembate di Sopra. Il Signore la accolga nel suo abbraccio e dia tanta forza ai suoi cari. Che Alessandra vegli su tutti i nostri giovani dal cielo", ha scritto sul suo profilo Facebook.