Una donna di 43 anni è stata denunciata dopo aver causato un incidente stradale mentre ubriaca era alla guida della sua Lancia Ypsilon a Brembate, in provincia di Bergamo. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 20 giugno: la donna stava percorrendo via Vittorio Emanuele II quando ha urtato una seconda vettura per fortuna in maniera non grave. Nessuna delle persone è rimasta infatti ferita. L'incidente però ha portato immediatamente sul luogo gli agenti di polizia per i rilievi del caso: ma è durante i controlli di rito che la locale ha scoperto non solo che la donna fosse ubriaca ma anche che non avesse la patente.

La donna già trovata ubriaca alla guida in passato: denunciata

La 43enne infatti è stata innanzitutto sottoposta all'alcoltest ed è risultata avere un tasso alcolemico nel sangue pari quasi a 1,5 grammi per litro, ovvero tre volte il limite massimo previsto dalla legge che è di 0,5. Inoltre la donna che si trova agli arresti domiciliari era uscita grazie al permesso ottenuto per andare a lavorare ma vi si stava recando in auto, cosa che non avrebbe potuto fare visto che la patente le era stata revocata nel 2012. Stando a quanto riportato da L'Eco di Bergamo la donna inoltre lo scorso anno, con la patente già revocata, aveva provocato un primo incidente stradale e anche in quel caso era positiva all’alcoltest.