in foto: Il 16enne Ethan Masala, morto a causa di un incidente stradale (da Facebook)

Bandiere a mezz'asta oggi, mercoledì 20 novembre, a Bregnano, piccolo paese in provincia di Como. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per i funerali di Ethan Masala, ragazzo di 16 anni morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa domenica 10 novembre. Ethan è deceduto mercoledì, dopo aver lottato per tre giorni sul letto di un ospedale. Purtroppo i traumi riportati nello scontro tra la sua moto e un'auto, avvenuto a Vertemate con Minoprio, si sono rivelati troppo gravi.

L'incidente e la tragica morte del ragazzo hanno sconvolto il paese, dove il giovane risiedeva assieme alla famiglia, spingendo l'amministrazione comunale a proclamare il lutto cittadino in segno di vicinanza ai genitori e ai parenti del ragazzo. Oltre alle bandiere a mezz'asta, in occasione della cerimonia funebre che si è svolta questa mattina alle 11 nella chiesa di San Michele a Bregnano, nelle scuole del paese si è osservato un minuto di silenzio, mentre tutte le attività ludiche e ricreative sono state sospese durante lo svolgimento delle esequie.

Ethan era un promettente atleta: la moto l'altra sua grande passione

Le moto e l'atletica erano le due grandi passioni di Ethan: il ragazzo era tesserato per l’Atletica Rovellasca e aveva davanti a sé una promettente carriera, segnata già dal titolo di campione provinciale nella staffetta 4×100 conquistato lo scorso maggio. Le motociclette erano l'altro grande amore del giovane, come si evince anche dalla foto che aveva scelto come profilo sulla propria pagina Facebook: per onorare la sua memoria e ricordarlo alcuni dei suoi amici che oggi hanno partecipato alla cerimonia funebre all'uscita del feretro hanno fatto rombare i motori delle proprie motociclette.