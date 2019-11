in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente ha coinvolto un'anziana di Bovezzo, in provincia di Brescia, nella giornata di lunedì 18 novembre. La donna è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada all'altezza di via dei Prati, intorno alle ore 18. La persona a bordo della vettura, una smart, si è accorta solo all'ultimo della presenza della signora, probabilmente a causa della scarsa illuminazione e della forte pioggia. L'impatto è stato violentissimo: l'anziana si è scontrata contro il parabrezza della macchina per poi essere sbalzata sull'asfalto. Per il personale medico accorso sul posto non è stato facile ricostruire l'identità della donna, che non aveva con sé nessun documento. Dopo la rianimazione dei soccorritori, avvenuta sul posto, l'anziana è stata trasportata d'urgenza all'ospedale civile di Brescia, dove è arrivata in codice rosso.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, oltre all'automedica a e all'ambulanza dei volontari di Nave, sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente per cercare di far luce sull'esatta dinamica del sinistro. Resta ancora da chiarire se al momento dell'impatto con la vettura la donna si trovasse o meno sulle strisce pedonali. Intanto, da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, le condizioni dell'anziana investita sono gravissime, mentre il conducente alla guida della Smart è uscito illeso dallo schianto.