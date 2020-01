Una fontana sul lungolago di Menaggio, località sulle sponde del lago di Como, è rimasta "vittima" dei festeggiamenti per il Capodanno ed è stata parzialmente distrutta dai petardi. Sconosciuti gli autori dell'atto vandalico, che ha provocato gravi danni al monumento nella notte di San Silvestro.

Menaggio, fontana sul lungolago distrutta dai petardi

Ampie parti della storica fontana sono andate in frantumi, probabilmente a causa dello scoppio di fuochi artificiali. Il sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari, ha promesso che gli autori del gesto saranno individuati. Le ricerche sono già in corso con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è la prima volta che accade: già nel 2001 la fontana era stata danneggiata, all'epoca i responsabili si erano autodenunciati.

Como, a fuoco un molo in legno

I fuochi artificiali hanno provocato danni anche a Como, dove è andato a fuoco un molo in legno sul lungolago di fronte a Sant'Agostino. L'incendio è divampato attorno all'una e mezza del mattino del 1 gennaio, pare a causa di un grosso petardo, spaventando i cittadini e i turisti presenti in riva al lago per assistere ai festeggiamenti. Il rogo ha distrutto il molo prima che i vigili del fuoco potessero circoscrivere le fiamme.