Gli uomini della Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso Alpino, nella serata di ieri – sabato 3 febbraio – sono stati allertati per la scomparsa di un uomo impegnato in un fuoripista nella zona di Bormio in provincia di Sondrio. Lo sciatore aveva deviato dalle piste del San Colombano, dando appuntamento alla compagna al Forte di Oga. Non vedendolo arrivare infine la donna ha lanciato l'allarme.

Impegnati nelle ricerche anche le unità cinofile della Delegazione Cnsas, casualmente nella zona per un'esercitazione, i vigili del fuoco e personale della guardia di finanza. L'uomo è stato infine ritrovato in stato di ipotermia e trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Da quanto ha raccontato non è più riuscito a risalire perdendosi lontano dalla pista. Il sopraggiungere del buio gli ha poi fatto perdere completamente l'orientamento.