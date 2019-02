in foto: Immagine di repertorio

Il fatto è avvenuto a Bonate Sopra paesino dell'Isola Bergamasca. Intorno alle 8 di questa mattina, sabato 23 febbraio, un uomo si è sentito improvvisamente male all'interno della sua automobile. Il signore, 48 anni, di origine ecuadoriana e padre di cinque figli era un addetto alle pulizie del Comune e il malore lo ha accusato proprio davanti al municipio del paese, dove aveva parcheggiato la sua vettura come faceva ogni giorno. Un residente si è accorto di un corpo apparentemente senza vita all'interno dell'abitacolo ella macchina e ha immediatamente dato l'allarme.

Bonate Sopra, sul posto due ambulanze: niente da fare per il 48enne

Dopo la chiamata effettuata al 112 sul posto, stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, sono intervenute due ambulanze della Croce Azzurra arrivate da Alzano e da Bergamo. Una volta raggiunta l'automobile, parcheggiata in via San Francesco d'Assisi, i soccorritori hanno tentato in ogni modo di salvare il 48enne, ma senza successo. Purtroppo l'uomo è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari. Non è chiaro, per il momento, da quanto tempo l'uomo si trovasse in difficoltà all'interno della sua automobile. Sul posto, poco dopo, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Bonate Sopra e Sotto e i carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, che dovranno accertare quanto accaduto alla vittima.