Paura nella notte in via Paolo Sarpi, cuore di quella che viene definita la Chinatown di Milano. All'interno di un karaoke si è verificata una violenta esplosione. A scoppiare, stando a quanto ricostruito al momento dagli agenti della questura di Milano, sarebbe stata una bombola del gas. L'episodio si è verificato attorno alle 3 del mattino di sabato 29 dicembre, quando nel locale si trovavano una decina circa di clienti. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito: l'esplosione ha però provocato notevoli danni al locale mandando in frantumi le vetrine e facendo cadere alcuni calcinacci. Non è chiaro cosa abbia provocato lo scoppio della bombola, se una disattenzione o un difetto di fabbricazione della bombola: sull'episodio continuano a indagare gli agenti di via Fatebenefratelli. Nonostante la paura per il boato, udito in maniera distinta da diversi residenti che abitano nei pressi del locale karaoke, dalle verifiche effettuate sembra che il palazzo che ospita l'attività commerciale non abbia riportato danni strutturali.