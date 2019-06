in foto: Un ordigno bellico (Immagine di repertorio)

Una bomba inesplosa, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata trovata in un terreno agricolo che si trova in via Zocco, nel Comune di Adro in provincia di Brescia. Domenica 16 giugno l'ordigno bellico verrà fatto brillare dagli artificieri dell'Esercito. Le operazioni, che dureranno indicativamente dalle 7 del mattino fino alle 16 del pomeriggio, comporteranno l'evacuazione dei residenti in alcune vie di Adro che si trovano vicino al campo in cui è stato trovato l'ordigno (vie Zocco, Volpera, Bornico, Copernico, Tolomeo, Marzaghette e Volta) e il divieto di circolazione in altre strade (è possibile consultare l'ordinanza comunale con il dettaglio di tutte le vie a questo link).

Chiusi alcuni tratti della A4: nessuna ripercussione a Orio al Serio

Ma il disinnesco della bomba comporterà disagi anche per quanti percorrono l'autostrada A4. Dalle 8 alle 16 di domenica 16 giugno sono infatti in programma chiusure di alcuni tratti della A4 e di alcuni svincoli. Chiuderanno il tratto compreso tra Seriate e Rovato, verso Brescia, e l'area di servizio "Sebino sud" e il tratto compreso tra il bivio per la A35 Brebemi e Ponte Oglio, verso Milano, con la contestuale chiusura anche dell’area di servizio "Sebino nord". Autostrade per l'Italia comunica che resteranno chiusi sulla A4, nella carreggiata in direzione Trieste, anche gli svincoli per entrare verso Bergamo e Dalmine. Non subiranno conseguenze dalle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, invece, i voli in partenza da e in arrivo all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo: la società che gestisce lo scalo, Sacbo, ha comunque ricordato a tutti i viaggiatori di mettere in conto possibili ritardi nel raggiungere l'aeroporto a causa delle modifiche alla viabilità.