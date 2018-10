in foto: Immagine di repertorio

Giornata tragica ieri in Lombardia: due persone sono morte in due incidenti stradali avvenuti a Cassano Magnago, nel Varesotto, e a Bollate, alle porte di Milano. Il primo episodio è avvenuto all'alba: un ragazzo di 28 anni, che stava andando al lavoro in bici, è stato travolto da un'auto, forse a causa delle condizioni meteo avverse. Il secondo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: la vittima è una donna di 60 anni, investita da un'auto mentre attraversava la strada in piazza San Francesco, nel centro di Bollate. Stando a quanto ricostruito finora, la sessantenne stava attraversando sulle strisce pedonali: un ragazzo alla guida di un'auto non si è accorto della donna e l'ha colpita in pieno. Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti la donna era in arresto cardiaco: non si è mai più ripresa ed è stata dichiarata morta una volta giunta all'ospedale di Garbagnate Milanese. Si indaga adesso per accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto, un giovane di 22 anni che ha affermato di non aver visto attraversare la donna. Il ragazzo è stato sottoposto ai test per alcol e droga: successivamente si dovrà capire a che velocità stesse andando.