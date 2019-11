in foto: (immagine di repertorio)

Un brutto incidente sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre, in una ditta specializzata nel trattamento di metalli. La vittima del grave incidente è un operaio di sessantanove anni, che verso le 14 è stato colpito alla gamba destra da un muletto in azione. In seguito all'impatto la gamba gli è rimasta completamente schiacciata sotto il peso del carrello elevatore. Il guidatore stava probabilmente eseguendo una manovra senza accorgersi della presenza del collega, che ha riportato, secondo quanto riferito dal personale medico, una frattura scomposta della tibia e la semi amputazione del piede destro. Come ci confermano dal Niguarda di Milano, dove è stato trasportato, in queste ore è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Il trasporto in ospedale e l'intervento delle forze dell'ordine

Fortunatamente, da quanto è emerso fino a questo momento, l'operaio travolto dal muletto non si trova in pericolo di vita. Le sue condizioni hanno comunque richiesto l'intervento dell'elisoccorso per velocizzare il trasporto all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, oltre all'equipaggio della Inter Sos di Magenta, a due ambulanze e un'automatica, sono sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, gli agenti della polizia locale e il personale del dipartimento prevenzione infortuni sul lavoro di Ats. Come da prassi sono stati effettuati tutti i rilievi per ricostruire in modo puntuale e preciso la dinamica dell'incidente.