in foto: Le body cam finanziate dalla Regione Lombardia (LaPresse)

Gli agenti dei diversi corpi di polizia locale della Lombardia potrebbero essere presto dotati di body cam, le microcamere in grado di riprendere ciò che accade vicino a loro. L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha infatti presentato questa mattina un bando da 300mila euro destinato a singoli Comuni o consorzi di Comuni più piccoli, con l'obiettivo di finanziare l'acquisto delle body cam. Le microcamere potranno essere posizionate a bordo dei veicoli dei vigili o addosso alla divisa degli agenti. Iniziano a riprendere non appena indossate, ma salvano le immagini solo se chi le indossa le attiva con un pulsante, nell'eventualità di un pericolo imminente: in caso contrario Una sperimentazione simile sta già partendo a bordo di alcuni treni regionali lombardi: Trenord doterà infatti dieci dipendenti di microcamere, per contrastare il fenomeno delle aggressioni a bordo dei treni, comunque in calo.

De Corato, ex vicesindaco "sceriffo" di Milano, negli scorsi giorni aveva annunciato un'altra iniziativa per i corpi di polizia locale della Lombardia: l'introduzione in via sperimentale della pistola a impulsi elettrici, il taser, e dello spray al peperoncino tra le dotazioni dei vigili. In questo caso la sperimentazione dovrebbe partire nel 2019, previa autorizzazione del ministero dell'Interno. Nel caso delle bodycam, invece, l'obiettivo è di indire il bando a metà luglio, per partire con la sperimentazione vera e propria entro ottobre.