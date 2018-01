Una serie di misteriosi boati scuote la serenità dei borghi della stupenda Valle Seriana, nel Bergamasco. In particolare a Cerete e Clusone, tra ieri e l'altroieri ma sono semplicemente stati avvertiti da alcuni abitanti e anticipati dall'abbaiare di alcuni cani una serie di boati inquietanti che hanno preoccupato la popolazione. Oggi sul caso interviene la Protezione civile di Clusone: "Non vi sono condizioni, evidenze scientifiche o analisi che comportino una condizione di rischio per la popolazione" in relazione ai rumori che sono stati avvertiti la notte tra il 4 e il 5 gennaio a Cerete".

La Protezione civile di Clusone riconduce i rumori "a una mera attività del sottosuolo, alcune volte udibile in superficie". La Protezione civile competente per territorio puntualizza che i due fenomeni definiti "boati" in servizi giornalistici "non si sono assolutamente configurati come forti. "Il fenomeno è già noto – sottolinea – studiato da geologi e geofisici del CNR ed alcune università, e comunque presente anche nella zona di Rovetta, alle pendici del Monte Blum". "Accadimenti – conclude la Protezione civile – che si delineano come curiosi, ma allo stato attuale stante la ricorrenzialità, anche gli abitanti del posto non sono ne stupiti ne allarmati, proprio perché tale fenomeno è ormai noto da tempo".