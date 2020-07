Un aereo con a bordo quaranta passeggeri in arrivo del Bangladesh è atterrato questa mattina all'aeroporto di Malpensa. Il volo della Qatar Airways proveniente da Doha, è arrivato alle 12.45.

Malpensa, fermati e rimpatriati 40 viaggiatori in arrivo dal Bangladesh

In seguito alle disposizioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, i passeggeri non sono potuti sbarcare e saranno rimpatriati. Il ministro ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato ieri a Roma. Il tempo di sanificare l'aereo e i passeggeri ‘bloccati' rientreranno nel paese di provenienza. Al momento non sono usciti dallo scalo, sono in attesa nell'area extra doganale.

Bloccati 125 passeggeri a Fiumicino

Anche a Fiumicino un volo in arrivo da Doha è stato bloccato e i 125 passeggeri bengalesi saranno fatti tornare indietro. Tamponi al Terminal 5 per tutti gli altri passeggeri, che saranno poi messi in quarantena. Sono circa un centinaio le persone autorizzate allo sbarco: tra loro una donna incinta proveniente dal Bangladesh, che sarà trasferita al Policlinico Gemelli. “Non verrà mai meno l’assistenza sanitaria da parte dei nostri servizi per chi ne ha bisogno”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Il 13 per cento dei passeggeri del volo del 7 luglio atterrato a Fiumicino da Dacca era affetto da coronavirus e alcuni avevano anche la febbre. Significa che potenzialmente in Italia potrebbero esserci decine di positivi non tracciati arrivati nelle scorse settimane dal paese asiatico.