in foto: foto da La Provincia di Cremona

Bloccata in Belgio da oltre tre mesi per colpa del coronavirus e del lockdown, Giancarla Mazzolari, 75 anni, torna finalmente a casa a Corte de’ Frati, nel Cremonese. È la fine di una lontananza dovuta alla pandemia che l'ha sorpresa mentre si trovava a Bruxelles per visitare il figlio e i nipoti.

Bloccata in Belgio per tre mesi, Giancarla finalmente può tornare a casa

La vicenda, una delle tante che riguardano italiani sorpresi dal covid mentre si trovavano all'estero e rimasti in un limbo durato mesi, è stata riportata dal quotidiano La Provincia di Cremona. "Non so cosa incontrerò quando arriverò a casa, mi è mancata. Non posso certo lamentarmi di come abbia vissuto in Belgio, una parte della mia famiglia è qui, ma ora è il momento di rientrare", ha raccontato la diretta interessata.

Migliaia di italiani rimpatriati durante la pandemia

La viceministra degli Esteri, Emanuela Del Re, alla fine di marzo in un’intervista a Fanpage.it aveva fornito i dati riguardanti gli italiani rimpatriati nelle settimane del picco del coronavirus. Se la signora Giancarla, infatti, era pur essendo lontana da casa era comunque al sicuro con i suoi parenti, molti altri connazionali si sono trovati in situazioni molto meno tranquille. A un mese dal primo caso italiano erano già 30mila i rimpatri da 30 diversi Paesi. "All’inizio della pandemia le persone che si trovavano temporaneamente all’estero per motivi di studio, lavoro, turismo e che non erano iscritti all’AIRE erano decine di migliaia", ha spiegato Dal Re, ma la stima era al ribasso poiché "non si può sapere chi si trova all’estero temporaneamente e dove, se non lo ha segnalato".