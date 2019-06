La poesia approda a Milano, ai Navigli, con "Blitz poetico. Sbargo degli Argonauti sul Naviglio Grande". A guidare l'imbarcazione letteraria sarà una vera e propria leggenda mitica: gli Argonauti, gli eroi che accompagnarono Giasone alla riconquista del Vello d'oro. Il loro sarà un "blitz poetico", un agguato improvviso a suon di versi. Lo sbarco è previsto sabato 22 giugno sul Naviglio Grande, quando l'imbarcazione attraccherà alle ore 21.45 sul pontile di navigazione dell'Alzaia. Dopo ore di navigazione il gruppo di eroi farà la sua comparsa tra la movida notturna, riscuotendo i passanti con parole melodiose e ricreando un'atmosfera d'altri tempi.

Blitz poetico: gli Argonauti sbarcano a Milano

L'idea di "Blitz poetico. Sbargo degli Argonauti sul Naviglio Grande" è quella di ricreare per strada uno spettacolo originale che si faccia in fieri, trasformando il pontile del Naviglio Grande a Milano in un proscenio ed eliminando qualsiasi barriera tra attore e pubblico. Gli "Argonauti Mitomodernisti" narreranno le loro gesta avventurose facendosi accompagnare da musicisti e cantanti. Versi inediti che risentiranno dell'atmosfera in strada e della partecipazione degli spettatori che, inevitabilmente, saranno chiamati a far parte della rappresentazione. Non è la prima volta che il gruppo degli "Argonauti" tenta un'impresa del genere: già era successo nel 2011 a Lerici con "Argonauti nel golfo dei poeti" e sempre a Milano con "Gli Argonauti. Eretici della poesia per il XXI secolo". Poi, altri luoghi simbolici come Portovenere, S.Rocco di Camogli e i templi di Paestum. Angelo Tonelli, performer e regista teatrale, nonché ideatore dell'evento insieme a Gabriella Galzio, presiede da anni l'Associazione Culturale Arthena che sostiene il progetto. Entrambi gli ideatori hanno specificato il loro obiettivo così:

Desideriamo portare la poesia nel cuore della gente, per questo abbiamo pensato di ospitarla all'interno di una scenografia multimediale urbana a contatto diretto con la movida dei Navigli. Richiamandosi al mito degli Argonauti che, imbarcati sulla magica nave Argonauti sotto la guida di Giasone, affrontarono infinite peripezie per conquistare il Vello d'oro (simbolo alchilico della realizzazione spirituale, della bellezza e dell'armonia), questo blitz poetico vuole essere testimonianza della possibilità della poesia e della sapienza originaria di farsi azione capace di scuotere le coscienze in un mondo sempre meno attento ai valori fondanti dell'esistenza.

Tra gli "Argonauti Mitomodernisti", a parte Angelo Tonelli e Gabriella Galzio, ci saranno Tomaso Kemeny, Gabriella Cinti (con nome d'arte Mystis), Francesco Macciò, Luisa Papa (soprannominata AimA) e Paola Pennecchi. Ad accompagnarli le note melodiose di "Vaga luna che inargenti" di Vincenzo Bellini, intonata dal soprano Antonella Trionfi e dal musicista Daniele Dubbini.