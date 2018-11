La mania del Black friday non risparmia proprio nessuno. Nemmeno l'Outlet del funerale, azienda di Cologno Monzese, vicino Milano, con diverse sedi in Lombardia. Per la giornata di oggi, venerdì 23 novembre, l'outlet propone un'offerta speciale per coloro che acquisteranno il proprio funerale: uno sconto del 20 per cento sul "funerale pacchetto elegante". Lo slogan recita: "Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi". Proprio così: non è una scena del film di Luciano De Crescenzo "Così parlò Bellavista", ma la trovata di marketing della ditta di pompe funebri in occasione di una giornata che, messa così, si tinge effettivamente di nero.

L'azienda ha spiegato l'iniziativa sul proprio blog, prendendo come spunto il fatto che, durante il Black friday (una consuetudine importata dagli Usa e che ormai ha preso piede da anni in Italia) nessuna categoria merceologica sembra essere immune da sconti e offerte speciali: "In questa frenetica corsa all'occasione migliore, l'Outlet ha deciso di competere, sdoganando i soliti preconcetti che aleggiano nel suo mercato di riferimento". Con una buone dose di humour, anche in questo caso nero, dalla ditta si sono poi sentiti in dovere di precisare: "Ovviamente è possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c'è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre". Chissà se l'invito attirerà gli amanti dello shopping che attendevano con ansia la giornata odierna.