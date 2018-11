Non ci ha messo molto a guadagnare un proprio spazio anche il Italia, il celebre "Black Friday", giornata dedicata ai super sconti per gli amanti dello shopping. Si tratta del venerdì successivo al "Thanksgiving" (il Giorno del Ringraziamento) che gli americani dedicano agli acquisti pre Natalizi. Un'occasione d'oro per comprare qualsiasi tipo di oggetto a un prezzo assai inferiore rispetto al resto dell'anno. Da qualche tempo però anche nel nostro paese è possibile dedicarsi allo shopping scontato in questo particolare giorno, e Milano, da sempre capitale dello shopping è forse tra le città in cui questo momento è maggiormente atteso. Online e in negozio, i brand che propongono i propri prodotti a prezzi scontati sono sempre di più e quindi per chi vuole non resta che approfittare e magari anticipare qualche regalo di Natale. A Milano, i negozi delle principali vie del centro hanno iniziato già questa settimana a proporre sconti che culmineranno con le principali offerte nel weekend, a partire proprio da oggi 23 novembre fino a domenica 25 novembre. E occhio: perché lunedì 26 sarà il Cyber Monday, ovvero il primo lunedì successivo al Black Friday, in cui ci saranno nuovi sconti, questa volta solo online. Proprio gli amanti dell'online possono godersi gli ultimi giorni del pop-up shop targato Amazon, in Via Dante 14 a Milano, che rimarrà aperto fino al 26 novembre e in cui sarà possibile toccare con mano tanti prodotti, da acquistare poi sul sito web. Per chi invece non ama il clamore del centro città anche i centri commerciali come CityLife, il Portello, il Bicocca Village, Milanofiori e Il Centro di Arese hanno aderito al Black Friday proponendo un weekend di prodotti super scontati. Per chi volesse approfittare di qualche acquisto per arredare casa c'è anche la celebre azienda svedese, Ikea, che nei punti vendita milanesi oltre che attraverso il prprio e-commerce, dal 23 al 25 novembre, propone prodotti in offerta. E ancora per gli amanti dei viaggi, le principali compagnie aeree, principalmente low cost, scontano i proprio biglietti con destinazioni italiane ed europee. E per chi volesse concedersi un momento di svago, in sconto anche biglietti teatrali e del cinema, e tantissimi libri, sia nelle principali librerie che online sui siti ufficiali delle piattaforme dedicate all'editoria.