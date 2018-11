in foto: Il Black Friday del 2016 in Lombardia. [Immagine di repertorio]

Il Black Friday non avverrà solo su Amazon ed in via telematica: anche Milano, e la Lombardia tutta, vede finalmente istituita in maniera ufficiale il proprio "venerdì nero", ovvero una giornata in cui gli sconti saranno enormi su tantissimi prodotti, permettendo così sia di fare i regali di Natale con un mese d'anticipo (con buona pace dei ritardatari dell'ultimo minuto), ma anche di risparmiare qualcosa.

Il giorno scelto è il 23 novembre: dopo le polemiche del 2016, stavolta la Regione Lombardia ha provveduto ad emanare un'apposita normativa, per consentire ai negozi e centri commerciali di praticare sconti fino al 70% senza incorrere in sanzioni. Inutile dire che, visti anche i trenta giorni che separano il Black Friday dal Natale, si attendono lunghe code e negozi presi d'assalto, soprattutto quelli siti nei grandi centri commerciali meneghini e lombardi.

Amazon e il primo pop-store italiano a Milano

Su Amazon, il gigantesco portale di vendita al dettaglio che ormai è una delle aziende più ricche e potenti del mondo, il "Black Friday" durerà invece una settimana: si parte da lunedì 19 novembre e si concluderà solo nel fine settimana, mentre il lunedì successivo, 26 novembre, è previsto il Cyber Monday, che riguarderà forti sconti per quanto riguarda il settore tecnologico. A Milano, inoltre, c'è grande attesa per il pop-up store (un negozio temporaneo) lanciato da Amazon nella centralissima Via Dante 14, il cuore dello shopping meneghino. Sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Il suo periodo di apertura limitato andrà dal 16 novembre e chiuderà il 26 novembre, ovvero nei giorni del Black Friday e del Cyber Monday. Dal 27, invece, in regola con le norme dei pop-up store, verrà chiuso. Il nome dell'iniziativa che lo accompagnerà è "Amazon Loft for Xmas", dove si terranno anche incontri ed eventi. C'è da fare attenzione però: per alcuni eventi sarà previsto un numero di posti limitato e dunque sarà richiesta la registrazione.