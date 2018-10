in foto: (Immagine di repertorio)

Venerdì sera in Lombardia si è sfiorato un disastro simile a quello dello scorso 25 gennaio a Pioltello, quando a causa del deragliamento di un treno regionale tre donne morirono e decine di passeggeri rimasero feriti. Un guasto simile a quello che sarebbe all'origine dell'incidente di gennaio è stato infatti riscontrato in Brianza, nel tratto compreso tra Carnate e Arcore. Solo un semaforo giallo, che ha provvidenzialmente rallentato un convoglio regionale Trenord, ha consentito al macchinista di accorgersi del problema, segnalandolo successivamente prima a Rete ferroviaria italiana (Rfi, che gestisce le linee ferroviarie) e poi alla Polfer. Il guasto consisterebbe in un disallineamento tra un giunto e un binario, una sorta di "vuoto" di circa 13 centimetri, di poco inferiore alla lunghezza del pezzo di binario mancante che causò – anche se è l'inchiesta è ancora in corso – il deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi dello scorso 25 gennaio.

A rendere ancora più grave l'episodio sarebbe stato il ritardo con il quale Rfi avrebbe avvisato la Polfer dell'episodio: gli investigatori della polizia ferroviaria, stando a quanto riportano diversi mezzi di informazione, avrebbero effettuato un sopralluogo sul binario danneggiato solo quando il guasto era ormai stato riparato. Sull'episodio di venerdì indaga la procura di Monza, ma anche quella milanese è interessata alla vicenda, proprio per le analogie con la strage di Pioltello. Nel frattempo, a tutti i pendolari che probabilmente venerdì sera non si sono accorti di nulla non resta che ringraziare la sorte e il macchinista: il dipendente Trenord ha infatti fatto procedere il treno a passo d'uomo, evitando così di esporre i passeggeri a gravi rischi. Poi ha dato l'allarme: il perché del guasto e le tempistiche della sua riparazione dopo la segnalazione dell'uomo saranno oggetto di verifiche da parte della magistratura.