in foto: Foto di repertorio

Un guasto improvviso alla portiera dell'automobile che poteva finire in tragedia. E invece, grazie all'intervento di una pattuglia di carabinieri di Marmirolo, provincia di Mantova, è salvo un bimbo di due anni, rimasto chiuso per diversi minuti all'interno della vettura. La nonna del piccolo era andato a prenderlo all'asilo per riportarlo a casa. Ha parcheggiato l'automobile e stava per prendere il bimbo dal passeggino, quando – sembra- a causa di un guasto, le portiere si sono chiuse e la chiave dell'automobile è rimasta inserita nel quadro comandi. Il piccolo ha cominciato a piangere per il caldo, dato che la macchina era stata parcheggiata in un'area soleggiata. Sfortunatamente il telefono della nonna era rimasto anch'esso nell'abitacolo della vettura, ma qualche passante ha sentito le sue richieste d'aiuto e ha avvertito i carabinieri.

Una pattuglia dei militari della caserma di Marmirolo, paese del Mantovano dove il fatto si è verificato, è intervenuta sul posto in pochi minuti dopo essere stata allertata dalla centrale operativa di Mantova. Secondo quanto riporta il Giorno, uno dei due carabinieri ha immediatamente rotto il finestrino e ha salvato il piccolo. Per fortuna il bimbo è fuori pericolo, ma per poco, poiché all'interno dell'automobile il termometro segnava quaranta gradi. Il bambino è in buone condizioni e per la nonna si è trattato solamente, per fortuna, di un grande spavento.