Tragedia sfiorata nel residence ‘Tenuta la Borghetta' a Sirmione, in provincia di Brescia, un bambino di soli 5 anni ha rischiato di morire dopo essersi tuffato in piscina. Il minore, di nazionalità inglese in vacanza con la famiglia in Italia, ha rischiato di annegare ed è stato recuperato in acqua già privo di sensi e con un arresto cardiaco in acqua. Da quanto ricostruito il piccolo era da solo in piscina, mentre la sorellina, il papà e la mamma si trovavano a fare colazione nella stessa struttura. A dare l'allarme un'altra bambina che si è resa conto che qualcosa non andava.

Chiamato aiuto all'agriturismo è arrivata un'eliambulanza che ha trasportato il bambino agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La prognosi da quanto si apprende è ancora riservata. La vita del bambino è stata salvata con tutta probabilità dalla prontezza di da un operatore del 118 di Bergamo che è riuscito a spiegare ai genitori come rianimare il figlio con massaggio cardiopolmonare, guidandoli nell'operazione. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Desenzano che hanno aperto un'indagine su quanto accaduto, per stabilire eventuali responsabilità.