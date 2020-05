Un bambino di dieci anni è stato travolto da un motociclista mentre era in bicicletta con la madre ed è stato portato in ospedale con ferite serie. L'incidente è avvenuto a Ferno, in provincia di Varese, poco dopo le 18.30 di ieri, mercoledì 27 maggio, in viale De Gasperi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri di Busto Arsizio per i rilievi del caso.

Bimbo in bicicletta travolto da motociclista: sbalzato a dieci metri di distanza

Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, mamma e bimbo stavano pedalando sul viale non lontano dall'aeroporto di Malpensa. La moto è sopraggiunta alle spalle dei due ciclisti e ha iniziato il sorpasso, quando il bimbo avrebbe svoltato di colpo a sinistra. Il centauro lo ha così travolto in pieno e lo ha sbalzato a dieci metri di distanza. L'allarme è scattato alle 18.38 e, secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu), sul luogo dell'incidente sono arrivata un'ambulanza e un'automedica. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese con serie lesioni alle gambe. Non è considerato pericolo di vita. Illeso il conducente della moto, un uomo di 38 anni di Somma Lombardo.

Scontro tra auto e moto a Saronno, ferito un uomo di 52 anni

Un altro incidente in provincia di Varese ha coinvolto un motociclista e un'automobile a Saronno. Lo scontro è avvenuto alle ore 07.28 in via Galileo Ferraris. Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni, che ha accusato un trauma cranico ed è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Monza. Non ha mai perso conoscenza e non è considerato in pericolo di vita.