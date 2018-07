Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Miradolo Terme, in provincia di Pavia. Un bambino di un anno e mezzo ha rischiato di annegare nella piscina di casa, una villetta con giardino. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 14, dopo pranzo. Mentre i genitori stavano sparecchiando la tavola, il bimbo sarebbe sfuggito alle loro attenzioni e sarebbe andato in piscina, entrando nella piscinetta – probabilmente gonfiabile – che stava utilizzando in questi giorni di grande caldo. Una volta giunto vicino alla piscina il piccolo però sarebbe caduto in acqua, finendo a faccia in giù e rischiando di annegare. Provvidenziale è stato l'intervento del padre: si è accorto dell'assenza del figlio ed è subito uscito in giardino, trovandolo immerso a faccia in giù nella piscinetta. Prontamente lo ha sollevato dall'acqua e lo ha poi aiutato a espellere l'acqua che aveva ingoiato. Negli stessi istanti i genitori hanno chiamato il 118, intervenuto in codice rosso con due ambulanze e un elicottero. Il piccolo è stato caricato proprio sul mezzo aereo e trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia: è adesso ricoverato in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il pronto intervento del papà ha evitato la tragedia.