Un bimbo di nove anni di Milano, è stato investito a Gressoney- La Trinité in provincia di Aosta. Il piccolo è stato soccorso da in elicottero e in ambulanza, e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove è stato ricoverato in codice rosso. Trasferito nel reparto di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati, la prognosi rimane riservata.

Il piccolo è stato investito a pochi passi dalla frazione di Staffale, proprio da dove partono gli impianti sciistici. Da quanto si apprende il bambino si trovava in vacanza sulla neve con la famiglia. Il conducente della vettura coinvolta si è immediatamente fermato a prestare soccorso, sul posto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica dell'investimento ed eventuali responsabilità.