in foto: (Immagine di repertorio)

Disavventura per una famiglia di Villa di Serio, piccolo comune in provincia di Bergamo. Attorno alle 11 di oggi, giovedì 19 dicembre, una bambina di poco più di un anno è rimasta chiusa in casa da sola. Non è chiaro cosa sia accaduto: secondo quanto riportato dal quotidiano locale "L'Eco di Bergamo" la madre, forse a causa di una disattenzione, sarebbe rimasta fuori dall'appartamento chiudendosi la porta alle spalle. Nell'abitazione, che si trova in via della Solidarietà, è rimasta sua figlia, da sola: una circostanza che comprensibilmente ha molto spaventato la madre, che si è subito rivolta ai vigili del fuoco.

La bambina non si è per nulla spaventata, al contrario della madre

I pompieri del distaccamento di Gazzaniga sono intervenuti sul posto: trovando la porta di ingresso bloccata e non volendo forzarla sono riusciti a entrare dal soggiorno dell'abitazione, riuscendo a "liberare" la bambina. Nel complesso l'intervento è durato circa un'ora: la madre ha così potuto riabbracciare la figlioletta che, nonostante la disavventura, non ha mostrato di essersi spaventata più di tanto mostrandosi tranquilla agli occhi dei soccorritori. A prendere un bello spavento, più che la piccola, è stata la madre: fortunatamente però tutto si è risolto per il meglio.