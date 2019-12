Un uomo di 34 anni è stato travolto da un'auto a Bienno, in Val Camonica, ed è stato trasportato in ospedale con l'elicottero in codice rosso in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 7 di oggi, venerdì 6 dicembre, nel piccolo centro del Bresciano. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un mezzo dell'elisoccorso di Brescia, che ha trasportato il giovane al Civile.

Bienno, travolto da un'auto mentre attraverso la strada: grave 34enne

Stando ai primi rilievi, pare che il 34enne stesse attraversando la strada in via Artigiani quando il veicolo lo ha falciato. L'uomo ha battuto la testa sul parabrezza dell'auto ed è quindi caduto sull'asfalto. Ha riportato traumi molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Breno, che sono intervenuti per i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica e le responsabilità nel sinistro. Al volante dell'auto c'era una donna che si è fermata a prestare soccorso.

Notte di sangue sulle strade della Lombardia

È pesante il bilancio degli incidenti stradali nelle ultime ore in Lombardia. Ieri sera a Gemonio, in provincia di Varese, lo scontro tra due automobili ha provocato la morte di una signora di 64 anni. La donna stava viaggiando insieme al marito quando, per cause ancora da accertare, la loro macchina è scontrata con una seconda vettura. Un uomo di 55 anni è stato investito e ucciso nella notte a Cicognolo, piccolo comune in provincia di Cremona. L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 23 di ieri, giovedì 5 dicembre. Nelle stesse ore otto persone sono rimaste ferite a Nerviano, in provincia di Milano. Coinvolta nell'incidente anche un'ambulanza, che si è ribaltata dopo uno schianto che ha riguardato anche due auto.