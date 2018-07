in foto: Beyoncé e Jay–Z (Facebook)

È quasi tutto pronto per il concerto di Jay-Z e Beyoncé allo stadio Meazza di San Siro, in programma oggi venerdì 6 luglio a Milano. Per l'occasione, come accade anche in altri eventi simili, Atm ha previsto un servizio straordinario per facilitare gli spostamenti con i mezzi pubblici dei fan dei due cantanti. Le due linee della metro che servono lo stadio, la Rossa e la Lilla (M1 e M5) chiudono più tardi. Per quanto riguarda la M1, l'ultimo treno da Lotto verso Sesto Fs è previsto alle ore 1:20, mentre l'ultimo treno da Lotto per Molino Dorino alle ore 0:42. Sulla lilla, l'ultimo treno da San Siro Stadio è previsto alle ore 1. Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine del concerto, su disposizione della Questura saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa gli spettatori del concerto potranno usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti.

Interscambio tra M1, M5 e le linee notturne

In diverse stazioni delle linee M1 e M5 si potranno prendere i mezzi delle linee notturne sostitutive per proseguire il viaggio. Se prendete la M1 da Lotto, scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

per cambiare con la linea N25/26 Cadorna: per cambiare con la linea sostitutiva NM2 e la N25/26

per cambiare con la linea sostitutiva NM2 e la N25/26 Duomo: per cambiare con la linea sostitutiva NM3

per cambiare con la linea sostitutiva NM3 Lima: per cambiare con la linea N25/26

per cambiare con la linea N25/26 Loreto: per cambiare con la linea sostitutiva NM2

Se prendete la M5 da San Siro Stadio, scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

per cambiare con la filovia N90/91 Garibaldi: per cambiare con la linea sostitutiva NM2

per cambiare con la linea sostitutiva NM2 Zara: per cambiare con la linea sostitutiva NM3 e la N90/91

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. È disponibile inoltre un servizio navetta tra i parcheggi di Lampugnano e Bisceglie (che restano aperti fino alle 2 di notte, come quello di Molino Dorino) da e per lo stadio. Modifiche sono previste per le linee 16, 49, 64, 80 e 98: consultare il sito Atm per i dettagli. I fan che hanno acquistato in prevendita i biglietti del concerto troveranno incluso un ticket giornaliero Atm, che potrà essere ritirato ai distributori automatici delle stazioni della metro.