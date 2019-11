in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo e una ragazza di 16 e 17 anni sono ricoverati in coma etilico dopo una festa insieme ad amici nella notte di Halloween. Il primo, residente a Marmirolo, è stato ricoverato all'ospedale Poma di Mantova, mentre la seconda, residente a Guidizzolo, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Montichiari, provincia di Brescia. Indagano i carabinieri su entrambi i casi. I militari dovranno in particolare accertare le cause del coma etilico ed eventuali responsabilità da parte di terze persone.

Gli altri interventi durante la notte di Halloween in Lombardia

Un'altra ragazzina è stata invece soccorsa in codice rosso in mezzo a una strada di Piateda, provincia di Sondrio. La 16enne si è sentita male durante una festa di Halloween e a dare l'allarme sono stati alcuni suoi amici intorno all'una. E' stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio, dove fortunatamente è arrivata poco prima di finire in coma etilico. A Milano, secondo i dati dell'Areu, sono stati circa 40 gli interventi del 118 nel territorio del capoluogo lombardo e in provincia nel corso della notte di Halloween. Sono stati effettuati interventi davanti a discoteche, locali e bar della città. I ragazzi soccorsi avevano per lo più tra i 18 e i 25 anni, ma sono stati visitati dal personale medico anche sei minorenni. La più grave era una ragazzina trovata intorno a mezzanotte in coma etilico alla Darsena. La giovane è stata soccorsa e trasportata in codice rosso alla clinica De Marchi.