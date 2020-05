Bestie di Satana, Andrea Volpe esce dal carcere e viene multato: era in giro senza motivo

Non ha fatto in tempo a uscire dal carcere che si è visto recapitare una multa per aver violato le norme del governo sulle misure anticontagio: Andrea Volpe, 45 anni, ex leader delle Bestie di Satana è stato infatti beccato dalla finanza mentre si aggirava a Comacchio tra i lidi ferraresi senza un valido motivo. È qui che vive l’uomo condannato per tre omicidi e un’istigazione al suicidio dopo aver trascorso 16 anni in carcere a Ferrara.