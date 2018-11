in foto: (Immagine di repertorio)

Stava andando al lavoro, in un bar, quando è stata investita da un pirata della strada, probabilmente alla guida di un camion. Una ragazza di 28 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto all'alba a Besana in Brianza: la giovane, stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri di Seregno, che indagano sull'accaduto, stava camminando a piedi sul ciglio di via Rivabella, che coincide con la strada provinciale 112. Attorno alle 6.30 è stata travolta da un mezzo, probabilmente un autocarro: il conducente non si è fermato a prestare soccorso, non si sa ancora se di proposito o perché non si è accorto di nulla. A dare l'allarme al 112 sono stati due passanti che hanno notato la ragazza riversa per terra. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118, giunto a bordo di due ambulanze: è stata caricata su un mezzo e trasportata in codice giallo in ospedale, dove è ora ricoverata con diverse fratture, anche alla testa. Si indaga adesso per cercare di rintracciare il conducente del mezzo che l'ha investita e capire perché non si sia fermato a prestare soccorso alla giovane.