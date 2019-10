in foto: La foto dell’incendio alla piattaforma ecologica (dalla pagina Facebook Pozzoli sindaco)

Un incendio è divampato nella notte a Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della piattaforma ecologica del comune brianzolo. È stato il sindaco della cittadina, Emanuele Pozzoli, a informare la cittadinanza del rogo, pubblicando sulla propria pagina Facebook anche una foto che immortalava una colonna di fumo sollevarsi dalla discarica. Per fortuna, come comunicato dallo stesso primo cittadino, nessuno è rimasto ferito o intossicato nel rogo: "Questa notte c'è stato un incendio alla piattaforma ecologica fortunatamente senza conseguenze per nessuno. Ringrazio per il pronto intervento i carabinieri e i vigili del fuoco".

Si indaga per chiarire le cause dell'incendio

Il provvidenziale intervento dei pompieri ha infatti consentito di spegnere l'incendio nel giro di poco tempo, contenendo i danni. Una volta spento l'incendio sono iniziate le indagini da parte dei carabinieri per cercare di capire quali siano state le cause del rogo. Viste le piogge degli scorsi giorni i rifiuti conferiti all'interno della piattaforma ecologica erano molto probabilmente bagnati, e questa circostanza sembra spingere verso un atto doloso: al momento però tutte le ipotesi restano aperte.

I roghi di rifiuti in Lombardia

Gli incendi in discariche o capannoni abbandonati e pieni di rifiuti è diventato di stringente attualità in Lombardia. È ancora troppo presto naturalmente per capire se quello di Besana Brianza possa essere annoverato tra i roghi dolosi che, da Corteolona (nel Pavese) alla Ipb di via Chiasserini a Milano, per citare i due episodi più eclatanti, si sono verificati nell'ultimo periodo nella regione. L'Arpa, agenzia regionale per la protezione ambientale, aveva reso noti dei dati che vedevano una crescita, seppur di una sola unità, dei roghi di rifiuti tra il 2017 e il 2018 nella Regione: lo scorso anno gli episodi sono stati 22.