in foto: (Immagini di repertorio)

Un uomo è stato ritrovato morto su un traliccio dell'alta tensione a Colere, in Val di Scalve, in provincia di Bergamo. La tragica scoperta è stata fatta da un passante attorno alle 14 di lunedì 25 novembre in via Rino Torrente. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, intervenuti sul posto con un elicottero e un'ambulanza. Allertati anche i carabinieri di Clusone, che hanno svolto gli accertamenti del caso e avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli indizi a disposizioni sono insufficienti anche solo per provare a ipotizzare cosa sia successo e perché l'uomo si trovasse sul traliccio dell'alta tensione.

L'identificazione del cadavere

Non è ancora stato possibile identificare il corpo senza vita ritrovato a Colere. Da quanto risulta infatti il cadavere sarebbe totalmente carbonizzato, una circostanza che aumenta il coefficiente di difficoltà delle indagini. Sul posto, per coadiuvare i soccorsi, sono entrati in azione anche i vigili del fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza la zona e agevolare tutte le operazioni di soccorso. Nell'area circostante non sono stati attualmente rilevati particolari utili all'identificazione dell'uomo morto.