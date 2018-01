Un omicidio è avvenuto nella mattinata di oggi – sabato 20 gennaio – in un hotel di Dalmine, comune in provincia di Bergamo. Qui, attorno alle 10.30, una donna di cui non si conoscono le generalità, è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa all'interno dell'hotel Daina sulla strada provinciale 525.Dalle prime informazioni si tratterebbe di una 37enne di nazionalità nigeriana. Inutile l'arrivo dei soccorsi sanitari del 118: la donna è morta sul colpa.

L'assassino si sarebbe già costituito: avrebbe chiamato lui stesso i carabinieri. Si tratterebbe di un 62enne di Bottanuco, comune sempre in provincia di Bergamo. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianza e ricostruendo che rapporti intercorressero tra la vittima e il 62enne. La pista passionale al momento è la più accreditata: la coppia era arrivata insieme nell'hotel nella serata di ieri.