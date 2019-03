Due anni di indagini che hanno portato all'arresto di 67 corrieri di droga tra Italia, Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Grecia e Malta colti in flagranza di reato, indagini soprannominate "Charles de Gaulle" che hanno permesso di risalire ai responsabili dell’organizzazione criminale volta allo spaccio internazionale di stupefacenti. I capi, 10 uomini tutti di nazionalità nigeriana, sono stati arrestati nel corso delle diverse operazioni conclusesi questa mattina con dieci nuovi arresti. In totale invece sono stati 51 i chili di cocaina e 27 quelli di eroina, oltre a tanto denaro contante, sequestrati durante la lunga indagine della della Guardia di Finanza di Bergamo, iniziata nel marzo del 2017 dopo l’arresto di tre ovulatori di droga nell'aeroporto di Orio al Serio. L’attività investigativa, inizialmente coordinata dalla Procura di Bergamo è poi passata alla Dda di Bologna.

A capo dell'organizzazione criminale con sede a Modena dieci uomini di nazionalità nigeriana

Una vera e propria organizzazione criminale con base a Modena nata con l'intento di portare droga, nello specifico cocaina ed eroina, sul mercato italiano. Attraverso intercettazioni e pedinamenti, e riprese video, le fiamme gialle sono riuscite a ricostruire il modus operandi della banda: i corrieri venivano inviati nei paesi Bassi Paesi Bassi con volo di sola andata e con al seguito il denaro contante necessario ad acquistare la droga, per poi farli rientrare in Italia, con ovuli di stupefacente occultati in corpo, attraverso una rotta diversa, anche terrestre.