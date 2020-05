L'intervento di una bambina di dieci anni ha permesso ai carabinieri di arrestare un uomo che aveva tentato di entrare in un appartamento per svaligiarlo. È successo nella serata di lunedì 25 maggio a Ponteranica, in provincia di Bergamo.

Tentato furto in appartamento, ladro fugge e si nasconde in un box

L'allarme, secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, è scattato quando una donna residente in un appartamento al piano rialzato di un palazzo non lontano dal municipio cittadino si è trovata davanti un uomo che cercava di entrare in casa. D'istinto la signora ha chiuso la porta finestra. Nella concitazione il vetro si è rotto e il malvivente, spaventato dalla reazione e dal rumore che avrebbe potuto attirare l'attenzione di altre persone, è fuggito. Sulle sue tracce si è messo il figlio della donna, che nel mentre aveva chiamato i carabinieri.

Una bambina di 10 anni lo ha visto e indicato ai carabinieri

All'arrivo dei militari sono iniziare le ricerche del fuggitivo, che sembrava essere sparito. Decisiva a quel punto si è rivelata la testimonianza di una bambina di dieci anni, che aveva assistito a distanza all'intera scena, compreso il tentativo del ladro di far perdere le sue tracce. È stata la piccola a indicare alla pattuglia di carabinieri di Villa d’Almè il nascondiglio dell'uomo, consentendo così ai militari di fermarlo. Il giovane, un tunisino di 26 anni, si era nascosto in un box nelle vicinanze dell’appartamento. Dopo il fermo è stato