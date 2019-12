in foto: immagine di repertorio

Ha inseguito la moglie in auto e ha tentato di speronare la vettura della donna, poi ha preso una tanica di benzina e si è diretto verso di lei con l'intenzione di darle fuoco: è stata probabilmente la prontezza di riflessi della donna che è riuscita a fuggire dall'auto a salvarla. L'uomo invece è stato arrestato dopo una breve fuga dai carabinieri. È accaduto in provincia di Bergamo el comune di Castelli Calepio: l'uomo, un 42enne di nazionalità indiana, era in macchina con il figlio di soli 14 anni quando ha speronato la vettura della moglie che si trovava in un parcheggio.

L'uomo si è costituito poco dopo ai carabinieri

La donna è stata così costretta a fermare la sua corsa: ed è stato in quel momento che ha visto il marito dirigersi verso di lei con due taniche di benzina pronto probabilmente a gettarle il contenuto addosso per poi darle fuoco. Fortunatamente la donna con prontezza di riflessi e sangue freddo è riuscita a fuggire e a raggiungere a piedi la caserma dei carabinieri di Grumello del Monte: qui ha denunciato l'accaduto ai militari. Così sono partite immediatamente le ricerche del 42enne che dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma costituendosi. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Stando a quanto si apprende, la donna avrebbe raccontato ai militari che i due si stavano separando e che l'uomo si rifiutava di accettare la decisione della moglie.