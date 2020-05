Su un possibile reddito di emergenza da introdurre nel decreto Maggio il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si è detto favorevole ma ha aggiunto che a gestirlo devono essere i comuni e non l'Inps: "Sono favorevole, serve per le persone che non hanno alcun tipo di protezione in questo momento. Bisogna intervenire presto ma questa gestione deve essere affidata ai comuni", le parole del primo cittadino intervenuto a "Sono le Venti" in onda sul Nove. Gori ha anche commentato il possibile aumento dei tamponi in Lombardia annunciato dall'assessore regionale Giulio Gallera spiegando che quelli che si stanno effettuando ora sono ancora pochi: "A Bergamo si fanno circa 1.000 tamponi al giorno, e comprendono anche i tamponi di uscita, troppo pochi". Nella Fase 2 secondo Gori è necessario monitorare i contagi per evitare che riparta: "C'è molto lavoro da fare e chi governa la Lombardia sa che da parte dei sindaci c'è disponibilità assoluta".

Dati reali sull'epidemia attivano dai decessi registrati dai comuni

E sui dati reali dell'epidemia di Coronavirus ha spiegato che "la dimensione dell'epidemia arriva dal numero dei decessi reale (che hanno i comuni) e da un indice di mortalità che sappiamo essere di questo virus che è di poco superiore all'1%, cosa che ci permette di stimare che in provincia di Bergamo tra il 40 e il 50% degli abitanti abbia già affrontato la malattia". Sulle riaperture della città il sindaco ha spiegato che i parchi riapriranno con ingressi contingentati mentre si studia un test sui mercati all'aperto con i soli banchi alimentari come è accaduto in altre città della Lombardia. Infine il messaggio indiretto al governatore Fontana: "È venuto qui solo per l'inaugurazione dell'ospedale da campo, mi piacerebbe vederlo ancora a Bergamo".