Sono circa le 22.30 dello scorso giovedì 12 dicembre quando – all'interno della stazione di Bergamo – un giovane di nazionalità tunisina si avvicina a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Bergamo, impegnata in un giro di controllo, e gli chiede di arrestarlo. Il trentaquattrenne spiega ai militari di avere con sé molta droga e gliela consegna con questa singolare motivazione: "Meglio passare il Natale in carcere che qui fuori". L'uomo, identificato e risultato essere senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di trentadue involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa trenta grammi, venendo così ovviamente arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco prima l'uomo era stato rilasciato: espulso si era introdotto illegalmente in Italia e rilasciato dopo un'udienza per direttissima. Trovato da solo, ha deciso di farsi nuovamente arrestare prima rompendo i finestrini di due auto, poi consegnandosi ai carabinieri in possesso degli stupefacenti. In cerca di un pasto caldo e di un luogo dove dormire, ha così preferito tornare in carcere.