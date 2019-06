in foto: Soccorritori in azione

Il corpo del 32enne Stefano Lamera, residente a Scanzorosciate, è stato ritrovato tra il Monte Cereto e il Monte Purito in provincia di Bergamo, ma deve essere ancora recuperato. Il ragazzo risultava scomparso dallo scorso giovedì, quando in serata aveva chiamato i carabinieri dicendo di essere scivolato e caduto in un dirupo senza sapere come uscirne. Il telefono, probabilmente scarico, era spento da allora.

"Era scivolato per oltre una quindicina di metri in uno dei canali di forra situato tra le aree primarie esaminate in queste ultime ore dai soccorritori. Il medico è stato verricellato sul posto per la constatazione del decesso, poi la salma è stata portata in piazzola per il trasferimento nella camera mortuaria di Albino", hanno spiegato i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia.

Sempre in provincia di Bergamo sono invece ancora in corso le ricerche di Angelo Zanchi, pensionato di 78 anni, scomparso anche lui dallo scorso giovedì, quando era uscito di casa per un giro in bicicletta. Alle sue ricerche stanno partecipando i vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione civile di Pradalunga, Clusone, Mozzo, Alzano, Orobie Soccorso, il gruppo cinofilo Alfa e i colleghi del gruppo Ana Argo.