Per chi ci crede, possiamo parlare di "magia del Natale". Per gli altri, invece, di semplice gesto di generosità indipendente dal periodo di feste. Comunque, un atto che mette d'accordo tutti sulla bontà di chi l'ha compiuto. Un ragazzo di Calusco d'Adda, paesino in provincia di Bergamo, si è improvvisato Babbo Natale domenica 8 dicembre quando, dopo aver terminato una cena con i genitori, si è accorto di una letterina abbandonata per terra legata ad un palloncino ormai scoppiato. Il pezzo di carta riportava i desideri di un bambino che, a circa 70 chilometri di distanza, a Villa Cortese in provincia di Milano, l'aveva lasciata andare verso il cielo nella speranza che il paffuto uomo con capelli e barba bianchi e vestito rosso la leggesse per soddisfare le sue richieste.

L'incontro grazie a Facebook: "Il mio Natale è già perfetto così"

Leggendo la letterina, il ragazzo – di cui non si conosce l'identità per sua esplicita richiesta – si è reso conto della semplicità delle richieste del bimbo, il quale ha promesso di comportarsi bene qualora i giocattoli chiesti in dono fossero arrivati a casa. Come riportato da "Bergamonews.it", il giovane si è attivato subito per improvvisarsi Babbo Natale, cercando di contattare la famiglia del bambino prima chiamando le famiglie di Villa Cortese con lo stesso cognome come da indicazioni della letterina e con l'ausilio delle pagine bianche e poi – non trovando fortuna – su Facebook. Proprio sul social network è riuscito a contattare la mamma del piccolo, che si chiama Riccardo, per accordarsi e fissare un appuntamento a martedì 17 dicembre. Chiacchiere e risate per tutta la sera sino alla consegna del dono, riposto accuratamente sotto l'albero in attesa di essere scartato con gli altri dopodomani mattina, mercoledì 25 dicembre: "È stato un momento forte ed emozionante – ha raccontato il ragazzo a "Bergamonews.it" -. Il mio Natale è già stato perfetto così, nel vedere quel bimbo felice".