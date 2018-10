in foto: (Immagine di repertorio)

Una ragazzina di 11 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da una fiammata proveniente dalla stufa di casa. L'episodio è accaduto a Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. La ragazzina, stando a quanto si apprende, si trovava in casa quando, infreddolita, ha provato ad alimentare la stufa con dell'alcol. Il gesto avventato ha provocato l'incidente: il getto d'alcol ha causato una fiammata che ha investito l'adolescente nella parte superiore del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'ambulanza e l'elicottero. Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche: la ragazzina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, dove è ora ricoverata in prognosi riservata a causa delle ustioni riportate. Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente domestico: la speranza è che le condizioni della ragazzina possano migliorare a breve.