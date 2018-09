Un inseguimento tra un'auto dei carabinieri e una Mercedes Classe A, con a bordo due pregiudicati, si è concluso con lo schianto della vettura e l'arresto dei due fuggitivi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nemmeno i due occupanti della vettura che è finita contro un'auto in sosta. L'episodio è avvenuto in provincia di Bergamo: l'inseguimento era partito da Zingonia e si è concluso a Verdellino, dove proprio negli stessi istanti si stava svolgendo la festa del paese, dedicata alla Madonna dell'Olmo. Le due persone a bordo della Mercedes sono due cittadini marocchini, entrambi pregiudicati. Molto probabilmente si erano recati a Zingonia per questioni inerenti lo spaccio di droga, una delle piaghe del borgo bergamasco. Quando i carabinieri hanno intimato l'alt alla vettura i due sono fuggiti a tutta velocità e con i fari spenti. Il pericoloso inseguimento si è concluso appunto a Verdellino, dove i due pregiudicati si sono schiantati contro un'auto in sosta, fortunatamente vuota. I due, un 25enne e un 24enne, rimasti illesi dopo lo schianto hanno provato a fuggire a piedi, facendosi largo tra la folla presente in strada per la festa paesana: sono però stati arrestati dai carabinieri. La vettura sulla quale erano fuggiti era priva di assicurazione e intestata a un prestanome italiano.