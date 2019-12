in foto: (Immagine di archivio)

La mattina li aveva scartati, la sera li aveva già persi. Ma fortunatamente per lui, gli agenti della polizia di Stato di Bergamo sono riusciti a ritrovare i regali di Natale scomparsi, rendendolo nuovamente un bambino felice. È la storia di un bimbo di 11 anni che la sera di mercoledì 25 dicembre era andato al McDonald's di piazzale Marconi a Bergamo insieme alla famiglia portando con sé, in uno zainetto, tutti i doni ricevuti la mattina. Poi, però, una volta tornato a casa, si è accorto di non averlo più.

La letterina del piccolo: "Più felice di quanto me li ha portati Babbo Natale"

"Sono più felice oggi di quando me li ha portati Babbo Natale", recita il finale della lettera che il bambino ha spedito ai poliziotti di via Noli 26 per avergli ritrovato i giochi perduti. Gli agenti, allertati dalla nonna e dallo stesso bimbo recatisi in questura ieri mattina, giovedì 26 dicembre per denunciare il fatto, si sono messi sulle tracce dello zaino pieno di doni partendo dal McDonald's, dove nonna e nipote non avevano avuto fortuna poche ore prima. Chiedendo informazioni al personale del ristorante, sono riusciti a scovare lo zaino – contenente ancora tutti i giocattoli – e a riconsegnarlo al suo legittimo proprietario. Questi ha pensato di dover ringraziare le forze dell'ordine, spedendo una letterina – un po' come si fa con Babbo Natale – alla Questura, scritta con l'aiuto della nonna: "Grazie poliziotti, grazie per avermi aiutato a ritrovare il mio zaino con i giochi. Sono stato più contento oggi di quando li ho ricevuti! W la polizia di Bergamo più che efficiente e gentile». Questo il testo del messaggio fatto recapitare ai "salvatori" del suo Natale. Ma non è tutto qui: lo stesso bimbo, con la nonna, si è recato in Questura con un panettone e una bottiglia di spumante per omaggiare ulteriormente gli agenti.