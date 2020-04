in foto: (immagine di repertorio)

La notte tra il 30 e il 31 marzo aveva picchiato la sua compagna in modo brutale, riducendola in fin di vita. La donna, Viviana Caglioni, di 34 anni, era morta il 6 aprile in ospedale a Bergamo. A quasi un mese dalla terribile aggressione il convivente di 42 anni, Cristian Michele Locatelli, con precedenti di polizia per reati violenti, è stato fermato per omicidio volontario pluriaggravato.

Uccide la compagna a pugni e calci, orrore a Bergamo

Le indagini degli agenti della questura di Bergamo, coordinate dal pubblico ministero Paolo Mandurino, sono partite dalla denuncia del personale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII dove la vittima era arrivata già in coma, molte ore dopo il pestaggio. Dopo averla colpita con pugni e calci fino a farle perdere i sensi, l'aggressore avrebbe riferito agli operatori del 118 che si trattava di una "caduta accidentale" e che le condizioni della donna erano buone. Informazioni che hanno ritardato di ore i soccorsi, già complicati nel pieno dell'emergenza coronavirus. Secondo la ricostruzione riportata da diversi quotidiani locali, la lite che ha portato all'aggressione è iniziata per motivi di gelosia nella casa dove la coppia viveva con la mamma e lo zio della donna.

I tentativi di depistaggio e la testimonianza dello zio

Nel corso delle indagini della polizia si è anche verificato un grottesco tentativo di depistaggio. Il 42enne, convocato per essere interrogato in questura, ha risposto che non poteva perché aveva ucciso una persona in via Maironi da Ponte. Era così scattato l'allarme con volanti e ambulanze sul posto: era tutto falso, ma corrispondente a quanto avvenuto giorni prima. Decisiva per incastrare l'aggressione è stata la testimonianza dello zio della ragazza che, nonostante la paura di subire ripercussioni, un po' alla volta ha raccontato agli inquirenti la verità. Confermata anche dai sopralluoghi degli investigatori che hanno trovato tracce di sangue in diversi punti della casa che proverebbero l'aggressione e non la "caduta accidentale" denunciata inizialmente.