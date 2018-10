in foto: Immagini di repertorio

Non c'è stato nulla da fare per il 67enne colpito da un malore mentre si trovava all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, martedì mattina. L'uomo, residente a Milano, era al terminal partenze, in attesa di imbarcarsi su un volo per Bari, quando all'improvviso si è sentito male. Nonostante la corsa in ospedale a bordo dell'ambulanza, intervenuta sul posto insieme con un'auto medica, l'uomo è morto poco dopo essere stato soccorso. Secondo quanto riferito dal personale sanitario accorso immediatamente sul posto, a provocare la morte del poveretto, che in quel momento si trovava con la moglie, sarebbe stato un arresto cardiaco. L'autorità giudiziaria, che ha eseguito i rilievi del caso, ha escluso cause diverse da quelle naturali per il decesso, tanto che la salma è stata già restituita ai parenti per i funerali.