Per "sdebitarsi" e ringraziare la città di Palermo e l'ospedale cittadino per aver curato e salvato i suoi concittadini, bisognosi di attenzioni che i nosocomi bergamaschi non potevano offrire nel massimo periodo di emergenza sanitaria, e aver "coccolato" i 24 turisti bloccati nella città siciliana, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha spedito tablet e pc per i bambini della scuola "Giovanni Falcone" allo Zen del capoluogo di regione siciliano.

Gori: Vogliamo restituire la solidarietà che abbiamo ricevuto

"Abbiamo un debito con Palermo. I nostri concittadini sono stati accuditi e coccolati, ora vogliamo restituire una disponibilità e una solidarietà che abbiamo ricevuto", ha detto il primo cittadino bergamasco. I due cittadini bergamaschi, dei quali uno rientrato ieri a Milano, sono stati curati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Civico di Palermo, mentre altri 24 turisti provenienti dalla città orobica e alloggiati all'hotel Mercure hanno continuato a godere per 15 giorni dell'accoglienza della struttura. La donazione è stata resa possibile dalla partecipazione della popolazione bergamasca che ha risposto in massa all'appello del programma "Le Iene" che denunciava la mancanza di pc e tablet tra le famiglie degli studenti della scuola "Falcone", dunque impossibilitati a seguire le lezioni online. La raccolta fondi per finanziare un ulteriore acquisto della strumentazione necessaria per garantire a tutti il diritto allo studio e alla partecipazione didattica, è ancora aperta e accessibile a tutti coloro che hanno possibilità e intenzione di aiutare chi, precedentemente, ha aiutato i propri concittadini.