in foto: Immagine di repertorio

Un brutto incidente in pieno centro città, a Bergamo. Nella mattinata di lunedì 10 febbraio una donna di 55 anni è stata travolta da un'automobile in largo Belotti all'altezza del civico 30, mentre stava caricando un furgoncino dopo aver terminato il turno di lavoro. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che è intervenuto sul posto con due ambulanze. La 55enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata attorno alle 10.30 in gravi condizioni di salute.

La dinamica di quanto accaduto

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente in cui è rimasta ferita la donna di 55 anni. La polizia locale di Bergamo è al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità. Inizialmente le condizioni della donna non destavano particolari preoccupazione, ma dopo i primi accertamenti da parte dei soccorritori, è stato ritenuto necessario il trasporto d'urgenza presso il nosocomio bergamasco. Nelle prossime ore si attendono ulteriori dettagli rispetto alle condizioni di salute della 55enne.