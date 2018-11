Bergamo, incidente sul lavoro per un operaio: investito da una bobina di cavi, è grave

Ancora un incidente sul lavoro: in provincia di Bergamo un uomo è stato travolto da una bobina di cavi ed è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono accorsi polizia locale e i tecnici dell’Azienda per la tutela della salute.